Глызин: Смерть Криса Кельми была предсказуема
Певец Алексей Глызин признался, что для него смерть коллеги по музыкальному цеху Криса Кельми не стала неожиданностью.
«К сожалению, для меня это не было неожиданностью, это все происходило параллельно с Женей Осиным и примерно была такая же ситуация… Это было жуткое зрелище, поэтому то, что произошло, это, в общем, было предсказуемо. Это уже было понятно в какой-то степени», - сказал он в телефонном интервью Радио «Комсомольская правда».
«Единственное что, это произошло в Новый год... Люди желают друг другу счастья, дарят подарки, и 1-го числа случается такая трагедия… Не успела приехать «Скорая помощь», насколько я понимаю…» - добавил он.
Как ранее писал сайт kp.ru, Крис Кельми скончался на 64-м году жизни в первый день Нового года. Его нашли без сознания в загородном доме, расположенном в подмосковной деревне Новоглаголево, вызвали «Скорую». Но спасти жизнь композитора не удалось. Предположительно, причиной смерти стало злоупотребление алкоголем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я как старик у Хэмингуэя. Только моря у меня нет»: в последние месяцы жизни Крис Кельми замкнулся в своем одиночестве
«Алкозависимого Криса Кельми побили буддисты». «У алкозависимого Кельми начались припадки». «Страдающий от алкоголизма Крис Кельми напугал поклонников». «А где Крис Кельми?»: Дана Борисова озвучила следующую жертву алкогольной зависимости».
Права, ох права была Дана Борисова: он скончался через полтора месяца после Евгения Осина. Смерть 63-летнего певца наступила 1 января, сразу после Нового года, веселого пьяного праздника; подробности пока неизвестны, но все сейчас за секунды выстраивают элементарную логическую цепочку (подробности).
Крис Кельми - Ночное рандеву .