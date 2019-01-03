2019-01-03T00:59:07+03:00
Общество

Глызин: Смерть Криса Кельми была предсказуема

Известный певец и композитор, автор хита «Ночное рандеву» скончался 1 января на 64-м году жизни [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯРадио «Комсомольская правда»
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Певец Алексей ГлызинПевец Алексей ГлызинФото: Борис КУДРЯВОВ
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Певец Алексей Глызин признался, что для него смерть коллеги по музыкальному цеху Криса Кельми не стала неожиданностью.

«К сожалению, для меня это не было неожиданностью, это все происходило параллельно с Женей Осиным и примерно была такая же ситуация… Это было жуткое зрелище, поэтому то, что произошло, это, в общем, было предсказуемо. Это уже было понятно в какой-то степени», - сказал он в телефонном интервью Радио «Комсомольская правда».

«Единственное что, это произошло в Новый год... Люди желают друг другу счастья, дарят подарки, и 1-го числа случается такая трагедия… Не успела приехать «Скорая помощь», насколько я понимаю…» - добавил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, Крис Кельми скончался на 64-м году жизни в первый день Нового года. Его нашли без сознания в загородном доме, расположенном в подмосковной деревне Новоглаголево, вызвали «Скорую». Но спасти жизнь композитора не удалось. Предположительно, причиной смерти стало злоупотребление алкоголем.

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«Алкозависимого Криса Кельми побили буддисты». «У алкозависимого Кельми начались припадки». «Страдающий от алкоголизма Крис Кельми напугал поклонников». «А где Крис Кельми?»: Дана Борисова озвучила следующую жертву алкогольной зависимости».

Права, ох права была Дана Борисова: он скончался через полтора месяца после Евгения Осина. Смерть 63-летнего певца наступила 1 января, сразу после Нового года, веселого пьяного праздника; подробности пока неизвестны, но все сейчас за секунды выстраивают элементарную логическую цепочку (подробности).

Крис Кельми - Ночное рандеву .

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