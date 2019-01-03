СБУ выдворила из Незалежной белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»

3 Янв. 2019 2019-01-03T03:05:26+03:00

Павлу Карназыцкому также запретили въезд на Украину в ближайшие три года

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Белорусского журналиста, политического обозревателя Павла Карназыцкого депортировали из Незалежной, где он жил около двух десятков лет (с конца 1990-х годов) за «антиукраинскую пропаганду». Об этом в среду, 2 января, сообщила пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается, что Служба безопасности Украины «блокировала деструктивную деятельность гражданина Республики Беларусь П. Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства».

«2 января 2019 иностранца принудительно возвратили в Белоруссию с запретом въезда на Украину сроком на три года», - отмечается в пресс-релизе.

Как утверждает СБУ, журналист проживал в стране «нелегально», распространял «антиукраинскую пропаганду», а также публиковал «антиукраинские материалы» на ресурсах Донецкой и Луганской народных республик.

Мало того – Павел Карназыцкий «ставил под сомнение» присутствие войск «страны-агрессора» на территории Незалежной. А сомневаться в этом на Украине запрещено законодательством.

К слову, ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский телеканал NewsOne отключили «за пропаганду» России.