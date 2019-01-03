2019-01-03T03:49:18+03:00
В мире

СМИ: Из-за «стены Трампа» национальные парки США полны мусора

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Национальный парк Йосемити известен во всем миреНациональный парк Йосемити известен во всем миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Приостановка работы федерального правительства Соединенных Штатов отразилась на национальных парках США: они наполнились мусором. Убирать огромные территории просто некому, потому что из-за шатдауна персонал парков, получающий зарплату из государственного бюджета, находится в неоплачиваемом отпуске, сообщает газета Washington Post.

Например, жительница долины Йосемити рассказала изданию, что сейчас знаменитый национальный парк в Калифорнии загажен донельзя. По словам женщины, она живет в долине уже четыре года, и за это время ни разу не видела столько грязи. Американка говорит, что в парке переполнены общественные туалеты, везде валяется мусор, а посетители ведут себя как хотят, нарушают все установленные правила, ведь призвать их к порядку тоже некому.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой до сих пор не удалось утвердить госбюджет, поэтому с 22 декабря в Штатах приостановлена работа федерального правительства. Глава государства отменил поездку во Флориду на рождественские праздники и безуспешно пытается заставить законодателей в конце концов принять документ, без которых невозможна работа госучреждений.

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