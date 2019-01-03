2019-01-03T05:18:22+03:00
Политика

В Госдуме назвали реакцию британских СМИ на новогоднее обращение Путина к россиянам «странной»

Прежде чем оценивать чьи-то заявления, стоит обратить внимание на собственную политику, подчеркнул депутат Новиков [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин выступает с традиционным новогодним обращением к гражданам своей страныПрезидент России Владимир Путин выступает с традиционным новогодним обращением к гражданам своей страныФото: REUTERS
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Реакция британских СМИ на новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам своей страны выглядит «довольно странной» на фоне того, что Запад выступает против нашего государства «единым фронтом». Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Довольно странно слышать такие оценки, учитывая, что Запад при всех своих разногласиях выступает единым фронтом выстраивания санкционной политики в отношении Российской Федерации», - сказал он, комментируя вчерашнюю публикацию газеты Daily Star.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, накануне на страницах издания появилась статья под заголовком «Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян». Автор материала счел «дерзкими» слова президента о том, что россиянам нужно объединиться и стать сплоченной, сильной командой, потому что помощников у России «никогда не было и не будет»

Дмитрий Новиков посоветовал британцам прежде чем оценивать чьи-то заявления, обратить внимание на «довольно опасную» политику собственной страны, которая «нагнетает обстановку в условиях накопленных арсеналов вооружений», поэтому «несёт в себе достаточно много опасностей и угроз».

Депутат добавил, что ни со стороны США, ни со стороны из партнеров и союзников по НАТО не видно готовности «занять более справедливую позицию в отношении России, а значит, и в отношении всей конфигурации международных отношений», передает РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин, даже находясь в Магнитогорске на месте трагедии, не стал ничего менять в своем новогоднем поздравлении. Говорил он о том, что «чужой беды не бывает, а милосердие всегда откликается добром» (подробности).

Новогоднее поздравление Владимира Путина .

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