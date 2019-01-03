В Госдуме назвали реакцию британских СМИ на новогоднее обращение Путина к россиянам «странной»

3 Янв. 2019 2019-01-03T05:18:22+03:00

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Реакция британских СМИ на новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам своей страны выглядит «довольно странной» на фоне того, что Запад выступает против нашего государства «единым фронтом». Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Довольно странно слышать такие оценки, учитывая, что Запад при всех своих разногласиях выступает единым фронтом выстраивания санкционной политики в отношении Российской Федерации», - сказал он, комментируя вчерашнюю публикацию газеты Daily Star.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, накануне на страницах издания появилась статья под заголовком «Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян». Автор материала счел «дерзкими» слова президента о том, что россиянам нужно объединиться и стать сплоченной, сильной командой, потому что помощников у России «никогда не было и не будет»

Дмитрий Новиков посоветовал британцам прежде чем оценивать чьи-то заявления, обратить внимание на «довольно опасную» политику собственной страны, которая «нагнетает обстановку в условиях накопленных арсеналов вооружений», поэтому «несёт в себе достаточно много опасностей и угроз».

Депутат добавил, что ни со стороны США, ни со стороны из партнеров и союзников по НАТО не видно готовности «занять более справедливую позицию в отношении России, а значит, и в отношении всей конфигурации международных отношений», передает РИА Новости.

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