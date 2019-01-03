Погода в Москве на 3 января 2019 года: в столице будет тепло и снежно

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:05:07+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 3 января 2019 года. Как отмечают специалисты, в четверг столица останется в теплом секторе циклона, который движется с Балтики на запад Центральной России. В связи с этим температура в городе превысит норму: столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов.

Кроме того, небо в мегаполисе вновь затянут облака, и по-прежнему будет идти снег. При этом метеорологи предупреждают о гололедице. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на пятницу, 4 января, воздух остынет до -2…-4 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток в столице также ожидается снег, причем местами умеренный.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году, что бы там ни говорили про глобальное потепление, природа подарила москвичам настоящий зимний праздник: в новогоднюю ночь в городе было в меру морозно и снежно. А к Рождеству, по прогнозам синоптиков, мороз в мегаполисе усилится: так, в ночь на 7 января похолодает до -17 градусов.