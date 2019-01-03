2019-01-03T07:24:56+03:00
Спорт

Матч Россия - Словакия: наши хоккеисты громят соперников 4:0 после первого периода

Три шайбы наши забросили словакам за пару минут матча молодежного чемпионата мира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России выигрывает у команды Словакии.Сборная России выигрывает у команды Словакии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В канадском Ванкувере завершился первый период четвертьфинального матча молодежного ЧМ по хоккею между Россией и Словакией. Россияне отлично провели стартовую 20-минутку и на перерыв ушли, уверенно ведя в счете - 4:0!

Перые три шайбы наша команда забросила за 132 секунды в ворота Словакии. На 5-й минуте отличился Денисенко, на 6-й - Старков, на 7-й - Алексеев. Ну а четверую шайбу у сборной России в первом периоде забросил Шашков.

В поединке наступил 15-минутный перерыв, после которого поединок будет продолжен. Сборная России в случае победы в этой игре в полуфинале выходит на команду США.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Словакия.

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