Матч Россия - Словакия: после двух периодов россияне выигрывают 7:0

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:11:51+03:00

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В канадском Ванкувере завершился второй период четвертьфинального матча молодежного ЧМ по хоккею. Команда России играет против Словакии и после 40 минут на табло горит счет 7-0 в пользу россиян.

У сборной России шайбы на счету Денисенко (5), Старкова (6), Алексеева (7), Шашкова (10). Ну а во втором периоде наконец-то очередь забрасывать шайбы на МЧМ-2019 дошла и на до нашего капитана Клима Костина. Он отличился на 31-й минуте игры. До того он забросил уже пятую шайбу соперникам, но в момент броска его напарник по команде зацепил неумышленно клюшкой конек вратаря команды Словакии, обездвижив его.

Ну а на 38-й минуте поединка Костин забросил шестую шайбу в ворота словацкой команды, сделав дубль. А перед перерывом седьмую шайбу Словакии забросил Кирилл Слепец.

В поединке наступил 15-минутный перерыв, после которого поединок будет продолжен уже в третьем периоде встречи. Сборная России в случае победы в этой игре в полуфинале выходит на команду США.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Словакия.