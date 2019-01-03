Иран выразил соболезнования России в связи с трагедией в Магнитогорске

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:28:50+03:00

Слова сочувствия адресованы «российскому правительству и народу, а также семьям жертв» [видео]

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Иран искренне соболезнует народу России в связи со страшной трагедией, которая произошла в Магнитогорске накануне Нового года. Об этом говорится в заявлении официального представителя иранского министерства иностранных дел Бахрама Гасеми.

Представитель МИД Ирана «выразил соболезнования российскому правительству и народу, а также семьям жертв этого трагического происшествия», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее утром 3 января стало известно, что разбирающие завалы на месте обрушившегося в результате взрыва подъезда десятиэтажного дома спасатели обнаружили тело 37-го погибшего. Остается неизвестной судьба четырех человек.

Напомним, взрыв в многоэтажке по адресу: пр. Карла Маркса, дом №164, прогремел в понедельник, 31 декабря, около шести часов утра по местному времени (4:00 мск). В результате обрушился целый подъезд, погибли люди. Среди жертв – шесть детей.