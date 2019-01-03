2019-01-03T08:34:30+03:00
В мире

Новым пресс-секретарем Пентагона стал Чарльз Саммерс

Место ушедшей в отставку Даны Уайт занял ее заместитель
Дарья ИВАШКИНА
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В Пентагоне выбрали нового пресс-секретаряВ Пентагоне выбрали нового пресс-секретаряФото: REUTERS
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Стало известно имя нового пресс-секретаря Пентагона. Так, официальным представителем американского военного ведомства стал Чарльз Саммерс. Именно он занял место ушедшей в отставку Даны Уайт, которую ранее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

Кстати, о своем назначении сообщил сам Саммерс. При этом он подчеркнул, что для него честь стать частью команды. «Провел прекрасный день как руководитель крайне талантливой команды отдела министра обороны по связям с общественностью. Для меня большая честь то, что мне доверили консультировать (и. о. главы Пентагона Патрика) Шанахана и высокопоставленных чиновников минобороны по вопросам связей с общественностью, а также работать с величайшими военными специалистами в мире», - написал Саммерс в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в середине августа прошлого года Минобороны США начало внутреннее расследование в отношении своего теперь уже бывшего пресс-секретаря. Поводом для этого стали многочисленные жалобы сотрудников: подчиненные Даны Уайт рассказали о том, что та заставляла их сдавать ее вещи в химчистку, бегать в аптеку за лекарствами, покупать ей колготки и даже помогать заполнять документы по ипотеке. В итоге в канун Нового года Уайт подала в отставку.

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