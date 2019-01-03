Итог матча Россия - Словакия: наши хоккеисты сокрушили противника 8:3 и в полуфинале сыграют против США

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:10:00+03:00

Капитан сборной России Клим Костин в этой игре открыл счет своим шайбам на ЧМ. Фото: Zuma\TASS

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Хоккеисты сборной России одержали самую крупную победу среди всех четвертьфиналистов молодежного чемпионата мира 2019. Наша команда играла против Словакии и выиграла со счетом 8:3.

У сборной России шайбы забросили: Денисенко (5), Старков (6), Алексеев (7), Шашков (10), Костин (31,38), Слепец (39) и Морозов (52). Точные броски у Словакии - на счету Фехервары (43) и Милоша (58) с Иваном (59).

Эта победа - самая крупная во всех играх на стадии четвертьфинала. Ранее США победили Чехию 3:1, Швейцария - Швецию 2:0. А вот команда Канады сенсационно в овертайме проиграла Финляндии со счетом 1:2. Причем, по ходу овертайма у канадцев был буллит, который не реализовал капитан Максим Комтуа.

Сборная России теперь в полуфинале выходит на команду США. Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Россия - Словакия.