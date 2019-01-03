3 Янв. 2019 2019-01-03T09:19:36+03:00

На Украине объяснили, почему невозможно снизить цену на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению экс-министра экономики незалежной, виной всему само существование «Нафтогаза»

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Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что цену на газ в незалежной снизить невозможно, пока существует НАК «Нафтогаз». По его словам, национальная акционерная компания является монополистом на украинском газовом рынке и ее интересует лишь собственная выгода.

«Цену (на газ) нельзя снизить, пока есть "Нафтогаз", потому что он покупает газ и ему все равно какой (из какой страны). И только ему все добывающие компании должны поставлять газ, и он его не разделяет», - сказал Лановой в эфире украинского телеканала NewsOne.

При этом экс-министр предложил вариант решения проблемы. Как считает политик, ситуация с голубым топливом улучшится, если разделить «Нафтогаз» и его дочерние компании.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 ноября прошлого года украинцам подняли тарифы на газ на 23,5%: теперь тысяча кубометров обходится гражданам незалежной почти в 8,5 тысячи гривен (более 21,3 тысячи рублей).

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