Лувр побил собственный рекорд по посещаемости

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:42:51+03:00

В прошлом году в музее побывали более 10 млн человек

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В 2018 году парижский Лувр посетили более 10 миллионов человек. Таким образом, один из крупнейших в мире художественных музеев побил собственный рекорд по посещаемости, установленный в 2012 году (9,7 миллиона человек).

«Впервые в своей истории и, я думаю, впервые в истории музеев, в 2018 году более 10 миллионов человек посетили Лувр», - приводит слова директора музея Жан-Люка Мартинеза Agence France-Presse.

По мнению руководителя, этому достижению способствовал «возобновление международного туризма в Париже» спада посещаемости, который наблюдался после терактов в ноябре 2015 года.

Кстати, стоит отметить, что попасть в Лувр удается не всем. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года охрана выгнала из музея австралийскую модель Ньюшу Сиех. Причиной тому стал чересчур откровенный наряд девушки: она была в черном мини-платье с глубоким вырезом.