В Китае казнили серийного убийцу и насильника

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:52:07+03:00

Его жертвами стали 11 женщин, девушек и девочек, младшей из которых было восемь лет

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Ранним утром 3 января в Китае привели в исполнение смертный приговор серийному убийце и насильнику, от рук которого погибли 11 женщин, девушек и девочек. О казни 54-летнего преступника по имени Гао Чэнъюн сообщил в четверг суд народный суд города Байинь провинции Ганьсу.

В марте прошлого года суд признал Чэнъюна виновным в убийствах, изнасилованиях, разбойных нападениях, грабежах и надругательствах над трупами (он расчленял тела своих жертв). Причем маньяку удавалось оставаться безнаказанным почти три десятка лет: первое преступление, по данным следствия, он совершил в 1988 году, последнее – в 2002-м, а «вычислили» и задержали его только в августе 2016 года, через 28 лет после первого убийства. Самой младшей жертве этого нелюдя было всего восемь лет. Гао Чэнъюн свою вину признал, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября прошлого года в КНР расстреляли мужчину, который зарезал девять школьников.

К слову, в Китае могут приговорить к смертной казни и за взятки. А для профилактики мздоимства партийных деятелей, руководящих работников и их супруг водят на экскурсии в тюрьмы. Чиновникам и их женам наглядно показывают, к чему приводит коррупция.