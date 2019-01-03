Подозреваемые в убийстве фигуриста Тена частично признали вину

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:04:28+03:00

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В четверг, 3 января, в Казахстане началось рассмотрение дела об убийстве фигуриста Дениса Тена. На скамье подсудимых трое: Арман Кудайберегенов и Нуралы Киясов, обвиняемые в убийстве, разбое и краже, и Жанар Толыбаева, которая обвиняется в недонесении о преступлении и краже.

Как стало известно, в ходе судебного заседания подозреваемые в убийстве казахстанского спортсмена только частично признали свою вину. Они признались в краже зеркал с автомобиля своей жертвы, однако отвергли обвинения в разбое и умышленном убийстве. «Я признаю, что украл зеркала, но мыслей о намеренном убийстве у меня не было», - приводит слова Кудайбергенова «Интерфакс».

А вот Жанар Толыбаева полностью отвергает свою вину. Более того, она настаивает на том, чтобы суд изменил ей обвинения со статьи 188 («кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору») на статью 30 Уголовного кодекса Казахстана («эксцесс соучастника уголовного правонарушения»).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена убили в июле прошлого года. На спортсмена напали двое мужчин, которые хотели оторвать боковые зеркала с его внедорожника.