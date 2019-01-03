2019-01-03T11:05:58+03:00
Экономика

Евро и доллар подешевели в начале первых в новом году торгов

Рубль укрепляет свои позиции
Дарья ИВАШКИНА
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Рубль укрепляет свои позицииРубль укрепляет свои позицииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 3 января, торги на Московской бирже открылись ростом российской национальной валюты.

В частности, курс евро упал ниже 79 рублей. Так, к 10:30 мск европейская валюта потеряла 1,19 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня и стоила 78,80 рубля. А доллар к тому времени подешевел на 53 копейки - до 69,28 рубля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, за истекший 2018 год курс рубля по отношению к доллару упал на 17,5%, а падение национальной российской валюты по отношению к евро составило 6,8%. Так, 29 декабря прошлого года один евро на Московской бирже стоил 79,99 рубля, а «американец» торговался по 69,82 рубля.

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