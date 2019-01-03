Около Белого дома задержали канадца за попытку подарить Трампу виски

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:16:04+03:00

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В четверг появилась информация о задержании мужчины у Белого дома в Вашингтоне. Как выяснилось, речь идет о канадце Янни Джорджопулосе, который в ночь на среду, 2 января, проник на закрытую территорию официальной резиденции президента США.

Причем свои действия задержанный объяснил тем, что он хотел подарить американскому лидеру Дональду Трампу две бутылки канадского виски Crown Royal. Помимо этого, Джорджопулос рассчитывал получить помощь от главы Соединенных Штатов. Как полагает нарушитель, хозяин Белого дома мог бы посодействовать ему в поиске спутницы жизни.

А чуть позже выяснилось, что задержанный канадец уже некоторое время проживает в Вашингтоне, так как «не может вернуться к себе на родину». При этом недавно его задерживали за попытку запугать двоюродного брата, пишет Splinter.

Кстати, отметим, это далеко не первое задержание в районе Белого дома. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в январе прошлого года неподалеку от резиденции американского президента поймали человека с заряженным огнестрельным оружием.