2019-01-03T12:34:21+03:00
Наука

Зонд New Horizons прислал первые снимки астероида Ultima Thule

Речь идет о детальных изображениях самого дальнего из когда-либо исследованных объектов
Дарья ИВАШКИНА
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Астероид Ultima ThuleАстероид Ultima ThuleФото: NASA
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В четверг, 3 января, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые детальные снимки астероида Ultima Thule - самого дальнего из когда-либо исследованных объектов.

Причем, как отметили в NASA, благодаря этим фотографиям, сделанным зондом New Horizons с расстояния 27 тысяч километров, удалось выяснить, что Ultima Thule является бинарным астероидом, состоящим из двух частей, соединившихся воедино на раннем этапе формирования нашей Солнечной системы.

«Зонд New Horizons, пролетев около самого дальнего из когда-либо исследованных объектов, прислал первые изображения и научные данные об Ultima Thule», - говорится в официальном Twitter NASA.

Внешне Ultima Thule похож на матрешку или снеговика Фото: NASA

Внешне Ultima Thule похож на матрешку или снеговикаФото: NASA

Фото: NASA

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, автоматическая межпланетная станция New Horizons была запущена в январе 2006 года с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Причем в июле 2015 года зонд прошел в 12,5 тысячи километров от Плутона и впервые сделал снимки поверхности «девятой планеты» и ее спутника Харона.

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