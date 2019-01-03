Киев планирует через суд лишить УПЦ помещения Киево-Печерской лавры
В четверг, 3 января, появилась информация о том, что киевские власти хотят лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) помещений в Киево-Печерской и Почаевской лаврах.
По некоторым данным, администрация президента незалежной уже дала «секретное указание» руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника через суд разорвать контракт на аренду, заключенный с общинами УПЦ.
Как пишет украинское издание «Вести» со ссылкой на свои источники, судебный процесс будет проходить в закрытом режиме, а все документы, имеющие отношение к делу, - храниться под грифом «секретно». Таким образом Киев надеется избежать негативного общественного резонанса.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее каноническая УПЦ уже неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур.
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