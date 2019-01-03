Четыре автомобиля сгорели при пожаре на западе Москвы

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:24:42+03:00

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В четверг, 3 января, пожар вспыхнул в гаражах на западе Москвы. Как стало известно, возгорание произошло по адресу: Большая Очаковская улица, дом 4, строение 5. По последним данным, в общей сложности огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров.

Как уточнили в столичном главке МЧС России, сообщение о ЧП поступило в 11:53 мск, а уже к 12:36 мск возгорание удалось полностью ликвидировать. При этом обошлось без пострадавших.

Однако, по словам источника в экстренных службах, во время пожара сгорели четыре автомобиля. «Во время пожара сгорели четыре автомобиля. Возгорание потушено, пострадавших нет», - сказал собеседник ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Москве во время пожара в гараже частного дома погиб человек. При этом еще четверых жителей тогда удалось спасти.