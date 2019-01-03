Прокуратура требует казнить пятерых подозреваемых в убийстве Хашукджи

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:16:39+03:00

В четверг, 3 января, в Эр-Рияде прошло первое заседание по делу о гибели саудовского журналиста

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Генеральная прокуратура Саудовской Аравии требует казнить пятерых из 11 подозреваемых в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Соответствующее прошение было озвучено в четверг, 3 января.

Как уточняет SPA, именно в этот день в Эр-Рияде состоялось первое заседание суда по делу о гибели журналиста.

Напомним, что Джамаль Хашукджи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре прошлого года. Только через две недели после пропажи мужчины в Эр-Рияде признались в том, что он был убит в ходе ссоры. Силовики якобы пытались уговорить переехавшего жить в США журналиста вернуться на родину, однако ситуация вышла из-под контроля.

Тело Хашукджи не найдено до сих пор. Турецкие правоохранители считают, что мужчину сначала пытали, а потом расчленили. Останки же могли растворить в кислоте или вывезти из страны. Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором, предположительно, запечатлен момент транспортировки трупа.