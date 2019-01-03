2019-01-03T14:16:36+03:00
Политика

Порошенко вновь похвастался безвизом с Европой

При этом президент Украины заверил, что киевские власти продолжают «открывать мир» для граждан незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В четверг, 3 января, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз похвастался безвизовым режимом со странами Евросоюза. При этом он подчеркнул, что система «работает»: по данным политика, правом посещать европейские страны без получения особого разрешения уже воспользовались два миллиона граждан незалежной.

Более того, Порошенко заверил, что киевские власти продолжают «открывать мир для украинцев»: как утверждает глава соседнего государства, в настоящее время переговоры по поводу отмены виз ведутся и с другими странами.

«Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС. <...> И мы продолжаем открывать мир для украинцев, а Украину - для мира», - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, соглашение о безвизовом режиме между Киевом и ЕС было подписано в мае 2017 года. Между тем в Европу Украину, конечно же, никто не принял. Тогда просто отметили визы, и то только туристические: жить и работать в Евросоюзе украинцы по-прежнему не имеют права.

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