Минздрав отмечает улучшение состояния спасенного в Магнитогорске младенца

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:26:25+03:00

Маленький Ваня Фокин все еще находится в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии под присмотром лучших специалистов

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Врачи отмечают небольшое улучшение состояния спасенного из-под завалов в Магнитогорске 10-месячного Вани Фокина. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения России Максим Радецкий.

По его словам, за минувшую ночь состояние госпитализированного в Москву младенца стабилизировалось.

"Отмечается нормализация лабораторных показателей. Ночь ребенок провел спокойно", - цитирует ТАСС Радецкого.

Напомним, что утром 31 декабря в одной из десятиэтажек Магнитогорска взорвался бытовой газ. В результате обрушился целый пролет подъезда. Большинство выживших достали в первые часы, однако поисковая операция продолжается до сих пор. Спасатели считают, что найти кого-то живым уже не получится. К настоящему моменту известно о 37 погибших.

Между тем, маленькому Ване Фокину очень повезло. Малыш находился под грудой камней 36 часов, но смог выжить даже несмотря на тяжелые травмы. Сайт kp.ru писал о том, что теперь именем спасенного мальчика хотят назвать целую улицу.