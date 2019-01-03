2019-01-03T14:49:57+03:00
Политика

В Киеве назвали причины закрытия избирательных участков в России

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что власти поступили так исключительно в целях безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: REUTERS
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Власти Украины приняли решение о закрытии избирательных участков на территории России, руководствуясь исключительно мерами обеспечения безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Павел Климкин.

По его словам, Киев не может гарантировать, что в день проведения выборов президента не будет устроено никаких "опасных провокаций". Более того, глава ведомства считает, что украинцы, принявшие участие в голосовании, могут оказаться "под колпаком ФСБ".

"Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые несмотря на административный и пропагандистское давление решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы", - написал Климкин в своей колонке для издания "Украинская правда".

При этом министр привел еще одну причину, которая стала поводом для закрытия участков. Так, согласно данным ведомства, число украинцев, желающих проголосовать на территории России, будет не велико. В 2014 году из 49 тысяч граждан, такой возможностью воспользовались лишь 1134 человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, следующие выборы президента Украины состоятся уже 31 марта 2019 года. Многие политики и эксперты считают, что действующему главе государства Петру Порошенко придется оставить свой пост.

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