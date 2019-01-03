2019-01-03T15:21:23+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде СССР

Как считает депутат Дмитрий Новиков, американский лидер признает, что развал Советского Союза не был неизбежностью
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде СССРВ Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде СССРФото: Анастасия НОВИКОВА
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В четверг, 3 января, в Госдуме прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о распаде СССР. Как заметил первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, говоря о том, что Советский Союз развалился из-за войны в Афганистане, американский лидер признает, что распад не был неизбежностью.

«Странный комментарий, хотя если посмотреть на него с разных сторон, то тем самым Дональд Трамп признает, что распад Советского Союза не был неизбежностью. Исходя из его логики, получается, что если бы СССР не втянулся в войну в Афганистане, то до сих пор продолжал бы существовать», - приводит слова депутата РИА Новости.

При этом Новиков отметил, что ввод советских войск в Афганистан был сложным решение, однако оно «было неизбежно на фоне того противостояния между СССР и США, наблюдавшегося в течение целого ряда десятилетий XX века».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава Соединенных Штатов Дональда Трамп выразил уверенность в том, что СССР развалился из-за войны в Афганистане.

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