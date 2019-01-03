3 Янв. 2019 2019-01-03T16:07:28+03:00

О том, что умерла актриса Райна Праудина, сообщили в театре «У Никитских ворот»

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В четверг, 3 января, появилась информация о том, что умерла актриса Райна Праудина. Как стало известно, заслуженная артистка России и народная артистка Латвии скончалась в минувшую среду после продолжительной болезни. Ей было 83 года.

Печальную новость сообщили в театре «У Никитских ворот», в котором работала усопшая. При этом там выразили соболезнования родным и близким актрисы.

«В театре горе - вчера, после продолжительной болезни, скончалась Райна Борисовна Праудина. <…> Скорбим вместе с родными и близкими Райны Борисовны», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра. Также там отмечается, что о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

СПРАВКА «КП»

Райна Праудина окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) - ныне Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).

С 1960-го по 1989 год, то есть почти 30 лет, работала в Рижском театре русской драмы, где исполнила десятки ролей. В частности, Райна Борисовна играла Раневскую в «Вишневом саде», Анну Андреевну в «Ревизоре» и Груше в «Кавказском меловом круге».

С 1989-го по 2001 год работала в Государственном академическом театре имени Вахтангова. А в труппу театра «У Никитских ворот» Праудина была принята в 2001 году.