Кабмин обязал перевозчиков информировать граждан о невозвратных билетах

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:25:21+03:00

В случае неиспользования права на поездку пассажир сможет получить деньги обратно лишь в случае внезапной болезни, задержки рейса и других экстраординарных обстоятельств

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Правительство России определило порядок информирования пассажиров о возможности приобретения невозвратных билетов на поезда дальнего следования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Согласно документу, перевозчик обязан своевременно информировать граждан о возможности приобретения билетов по невозвратным тарифам, которые всегда стоят дешевле обычных. При этом данная информация должна быть также размещена на официальном сайте организации.

Если билет, приобретенный по невозвратному тарифу, так и не был использован, то деньги не возвращаются. Исключением являются случаи внезапной болезни пассажира или его попутчика, отмены или задержки отправления поезда, непредоставления указанного в билете места и другие экстраординарные ситуации. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что полтора года назад в России появились также невозвратные авиабилеты, которые могут быть дешевле обычных на 70%.