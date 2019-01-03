2019-01-03T17:25:21+03:00
Общество

Кабмин обязал перевозчиков информировать граждан о невозвратных билетах

В случае неиспользования права на поездку пассажир сможет получить деньги обратно лишь в случае внезапной болезни, задержки рейса и других экстраординарных обстоятельств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Правительство утвердило правила информирования граждан о невозвратных билетахПравительство утвердило правила информирования граждан о невозвратных билетахФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Правительство России определило порядок информирования пассажиров о возможности приобретения невозвратных билетов на поезда дальнего следования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Согласно документу, перевозчик обязан своевременно информировать граждан о возможности приобретения билетов по невозвратным тарифам, которые всегда стоят дешевле обычных. При этом данная информация должна быть также размещена на официальном сайте организации.

Если билет, приобретенный по невозвратному тарифу, так и не был использован, то деньги не возвращаются. Исключением являются случаи внезапной болезни пассажира или его попутчика, отмены или задержки отправления поезда, непредоставления указанного в билете места и другие экстраординарные ситуации. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что полтора года назад в России появились также невозвратные авиабилеты, которые могут быть дешевле обычных на 70%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США предложили Турции приобрести американские комплексы Patriot
В Италии на автостраде под Миланом дикие кабаны устроили страшное ДТП с жертвами
Музей Феррари открыл выставку в честь 50-летия гонщика Михаэля Шумахера
Медведев назначил Елену Бойко замглавы Минздрава
В Китае набирает популярность трогательный флешмоб "четыре поколения"
Умерла актриса Райна Праудина
В Киеве избили 81-летнего создателя самолета Ан-225 «Мрия»
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде СССР
Украина планирует вновь отправить свои корабли в Керченский пролив
В Киеве назвали причины закрытия избирательных участков в России
Минздрав отмечает улучшение состояния спасенного в Магнитогорске младенца
Порошенко вновь похвастался безвизом с Европой
Прокуратура требует казнить пятерых подозреваемых в убийстве Хашукджи
Четыре автомобиля сгорели при пожаре на западе Москвы
Киев планирует через суд лишить УПЦ помещения Киево-Печерской лавры
Зонд New Horizons прислал первые снимки астероида Ultima Thule
Около Белого дома задержали канадца за попытку подарить Трампу виски
Женщина ударила ножом посетительницу кафе в Москве
В жилом доме в украинском Тернополе произошел взрыв
Евро и доллар подешевели в начале первых в новом году торгов
Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал первый снимок обратной стороны Луны