Кабмин обязал перевозчиков информировать граждан о невозвратных билетах
Правительство России определило порядок информирования пассажиров о возможности приобретения невозвратных билетов на поезда дальнего следования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Согласно документу, перевозчик обязан своевременно информировать граждан о возможности приобретения билетов по невозвратным тарифам, которые всегда стоят дешевле обычных. При этом данная информация должна быть также размещена на официальном сайте организации.
Если билет, приобретенный по невозвратному тарифу, так и не был использован, то деньги не возвращаются. Исключением являются случаи внезапной болезни пассажира или его попутчика, отмены или задержки отправления поезда, непредоставления указанного в билете места и другие экстраординарные ситуации. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Сайт kp.ru писал о том, что полтора года назад в России появились также невозвратные авиабилеты, которые могут быть дешевле обычных на 70%.