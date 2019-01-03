2019-01-03T17:32:55+03:00
Политика

Медведев назначил Елену Бойко замглавы Минздрава

О соответствующем распоряжении стало известно в четверг, 3 января
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер РФ Дмитрий МедведевПремьер РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил назначение Елены Бойко на должность заместителя министра здравоохранения. О соответствующем распоряжении стало известно в четверг, 3 января.

Стоит отметить, что ранее Бойко занимала должность директора департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава.

"Назначить Бойко Елену Львовну заместителем министра здравоохранения Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на портале правительства.

Известно также, что с 2006 по 2012 год Елена Бойко работала главой отдела бизнес-сопровождения в "Центре финансовых технологий" и реализовывала проект "Транспортные и социальные карты". Уже потом она заняла должность заместителя директора департамента государственной политики в области информатизации органов власти в министерство связи и массовых коммуникаций России.

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