3 Янв. 2019 2019-01-03T17:24:07+03:00

Один человек погиб, двое находятся без сознания на грани жизни и смерти, и еще десять человек серьезно ранены, среди которых пятеро детей [видео]

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Около 4-х утра в четверг, 3 январа, произошло ДТП на скоростной автостраде в предместье Милана — между городками Лоди и Казальпустерленго. Три диких кабана прорыли туннель, смогли пройти через траншею и дорожное заграждение, вышли на скоростную автостраду и начали пересекать ее как ни в чем ни бывало. В них тут же врезалась первая машина, сбила животных и остановилась. Вторая машина сначала врезалась в трупы кабанов, а затем в первую машину. Водитель второй машины вышел наружу и был сбит третьей машиной, которая влетела на полной скорости в первые две. Водитель третьей машины, гражданин Польши, погиб сразу на месте, его 27-летняя невеста, тоже из Польши, в очень тяжело состоянии отправлена в госпиталь. Сбитый водитель второй машины, тоже в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Также среди пострадавших получили разные степени травм пассажиры автомобилей - две женщины, двое мужчин и дети — двое по 8 лет, и трое подростков — 11, 13 и 15 лет.

В Италии на автостраде под Миланом дикие кабаны устроили страшное ДТП с жертвами .

Представители компании Autostrade тут же прибыли на место происшествия вместе с полицией и медиками, осмотрели все и в полном шоке сообщили СМИ, что этот отрезок дороги был достаточно хорошо защищен рвом и ограждением. Однако, каким-то образом кабаны смогли попасть на трассу.

- С 2013 года по сегодняшний день в Ломбардии произошло около 400 дорожно-транспортных происшествий, вызванных дикими кабанами. - сообщили журналистам представители дорожных служб. - И сегодня, учитывая, что в Италии их популяция широко распространена - только в нашем регионе насчитывается более миллиона экземпляров, мы должны заявить, что присутствие диких кабанов в населенных пунктах в настоящее время представляет собой реальный риск для безопасности граждан.