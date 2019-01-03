2019-01-03T18:38:36+03:00
В мире

Суд Брюсселя запретил Uber использовать такси без лицензий

В случае нарушения правила компания должна будет заплатить штраф в размере 10 тысяч евро за каждую пассажирскую перевозку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За нарушение решения суда компании может грозить штраф в размере €10 тыс. за каждую перевозкуЗа нарушение решения суда компании может грозить штраф в размере €10 тыс. за каждую перевозкуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Брюсселя запретил американской транспортной компании Uber использовать в своей деятельности автомобили такси без соответствующих лицензий. Такое решение было принято в четверг, 3 января.

"Отныне обязательно нужно обладать лицензией на оказание услуг такси", - передает бельгийская телерадиокомпания RTBF.

Согласно ее данным, за нарушение правила компания должна будет выплатить штраф в размере 10 тысяч евро за каждую пассажирскую перевозку пассажира.

Напомним, что в сентябре 2015 года брюссельский суд уже ограничивал деятельность онлайн-сервиса. Однако, тогда частичный запрет был наложен лишь на работу UberPOP, который позволял жителям и гостям города оперативно заказывать услуги частных водителей. На систему UberX, которая предоставляет клиентам профессиональных таксистов, ограничения не распространялись.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее приложение Uber заработало и в России. Оно было разработано с учётом пожеланий пользователей и особенностей нашего рынка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики предупредили о сильных рождественских морозах в Москве
В Болгарии обнаружили заброшенный склад с новыми BMW 5 Series
США предложили Турции приобрести американские комплексы Patriot
В Италии на автостраде под Миланом дикие кабаны устроили страшное ДТП с жертвами
Музей Феррари открыл выставку в честь 50-летия гонщика Михаэля Шумахера
Медведев назначил Елену Бойко замглавы Минздрава
Кабмин обязал перевозчиков информировать граждан о невозвратных билетах
В Китае набирает популярность трогательный флешмоб "четыре поколения"
Умерла актриса Райна Праудина
В Киеве избили 81-летнего создателя самолета Ан-225 «Мрия»
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде СССР
Украина планирует вновь отправить свои корабли в Керченский пролив
В Киеве назвали причины закрытия избирательных участков в России
Минздрав отмечает улучшение состояния спасенного в Магнитогорске младенца
Порошенко вновь похвастался безвизом с Европой
Прокуратура требует казнить пятерых подозреваемых в убийстве Хашукджи
Четыре автомобиля сгорели при пожаре на западе Москвы
Киев планирует через суд лишить УПЦ помещения Киево-Печерской лавры
Зонд New Horizons прислал первые снимки астероида Ultima Thule
Около Белого дома задержали канадца за попытку подарить Трампу виски
Женщина ударила ножом посетительницу кафе в Москве
В жилом доме в украинском Тернополе произошел взрыв
Евро и доллар подешевели в начале первых в новом году торгов
Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал первый снимок обратной стороны Луны