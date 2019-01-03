Суд Брюсселя запретил Uber использовать такси без лицензий

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:38:36+03:00

За нарушение решения суда компании может грозить штраф в размере €10 тыс. за каждую перевозку Фото: REUTERS

В случае нарушения правила компания должна будет заплатить штраф в размере 10 тысяч евро за каждую пассажирскую перевозку

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Арбитражный суд Брюсселя запретил американской транспортной компании Uber использовать в своей деятельности автомобили такси без соответствующих лицензий. Такое решение было принято в четверг, 3 января.

"Отныне обязательно нужно обладать лицензией на оказание услуг такси", - передает бельгийская телерадиокомпания RTBF.

Согласно ее данным, за нарушение правила компания должна будет выплатить штраф в размере 10 тысяч евро за каждую пассажирскую перевозку пассажира.

Напомним, что в сентябре 2015 года брюссельский суд уже ограничивал деятельность онлайн-сервиса. Однако, тогда частичный запрет был наложен лишь на работу UberPOP, который позволял жителям и гостям города оперативно заказывать услуги частных водителей. На систему UberX, которая предоставляет клиентам профессиональных таксистов, ограничения не распространялись.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее приложение Uber заработало и в России. Оно было разработано с учётом пожеланий пользователей и особенностей нашего рынка.