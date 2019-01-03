Рубль начал расти к доллару и евро к концу торгов

3 Янв. 2019 2019-01-03T20:30:27+03:00

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Доллар и евро продолжили терять в стоимость к концу сессии Московской бирже вечером в четверг, 3 декабря. В настоящий момент обе иностранные валюты торгуются на минимальных отметках с начала торговой сессии, рубль же прибавляет к стоимости.

Так, доллар оценивается в 68,79 рубля, что на 1,025 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов, а евро - в 78,39 рубля. В целом стоимость бивалютной корзины потеряла 1,28 рубля и опустилась до 73,11.