В Грузии шесть человек скончались от свиного гриппа
По меньше мере шесть человек скончались в результате заражения свиным гриппом в Грузии. Именно столько смертельных случаев было подтверждено лабораторным путем. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения республики Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, к настоящему моменту грузинскими медиками лабораторно зафиксировано 144 случая заболевания вирусом гриппа, из которых 140 относятся к подтипу свиного гриппа - H1N1, а остальные являются вирусом H3.
"В нынешнем году циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью", - цитирует "Интерфакс" Гамкрелидзе.
Глава центра подчеркнул, что фиксируемые в стране показатели пока не позволяют говорить о настоящей эпидемии.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее опасное заболевание было зафиксировано также в Японии, однако оно коснулось не людей, а животных. Так, на острове Хонсю произошла вспышка свиной холеры. В результате власти страны вынуждены были направить на забой скота военных, которые должны убить около 7,5 тысяч свиней.