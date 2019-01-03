В Грузии шесть человек скончались от свиного гриппа

3 Янв. 2019 2019-01-03T21:23:06+03:00

В Грузии шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц Фото: REUTERS

Власти страны уверяют, что показатели заболеваемости пока не приблизились к эпидемиологической отметке

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По меньше мере шесть человек скончались в результате заражения свиным гриппом в Грузии. Именно столько смертельных случаев было подтверждено лабораторным путем. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения республики Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, к настоящему моменту грузинскими медиками лабораторно зафиксировано 144 случая заболевания вирусом гриппа, из которых 140 относятся к подтипу свиного гриппа - H1N1, а остальные являются вирусом H3.

"В нынешнем году циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью", - цитирует "Интерфакс" Гамкрелидзе.

Глава центра подчеркнул, что фиксируемые в стране показатели пока не позволяют говорить о настоящей эпидемии.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее опасное заболевание было зафиксировано также в Японии, однако оно коснулось не людей, а животных. Так, на острове Хонсю произошла вспышка свиной холеры. В результате власти страны вынуждены были направить на забой скота военных, которые должны убить около 7,5 тысяч свиней.