2019-01-03T21:38:02+03:00
В мире

Китай запустит беспилотный высокоскоростной поезд уже в 2022 году

Пассажирский состав сможет курсировать между станциями без участия человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тестовый запуск беспилотного поезда прошел еще в прошлом годуТестовый запуск беспилотного поезда прошел еще в прошлом годуФото: REUTERS
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Уже в 2022 году в Китае начнет функционировать высокоскоростной поезд с автоматизированной системой управления, который соединит Пекин и город Чжанцзякоу. Именно в этом населенном пункте провинции Хэбэй будут проходить следующие зимние Олимпийские игры.

Согласно задумке разработчиков, с помощью встроенной системы управления пассажирский состав сможет курсировать между станциями без человеческого вмешательства. Он будет самостоятельно открывать и закрывать двери, делать остановки, и все это с полным соблюдением графика движения.

Ожидается, что внедрение таких составов в инфраструктуру страны повысит эффективность железнодорожных перевозок и сократит число задержек, передает газета China Daily.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года проект нового высокоскоростного поезда был представлен также в России. По оценкам РЖД, он сможет разгоняться до 400 км/ч и перевозить одновременно 682 пассажиров. Курсировать же состав будет по маршруту Москва-Казань.

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