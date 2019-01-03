Китай запустит беспилотный высокоскоростной поезд уже в 2022 году

3 Янв. 2019 2019-01-03T21:38:02+03:00

Тестовый запуск беспилотного поезда прошел еще в прошлом году Фото: REUTERS

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Уже в 2022 году в Китае начнет функционировать высокоскоростной поезд с автоматизированной системой управления, который соединит Пекин и город Чжанцзякоу. Именно в этом населенном пункте провинции Хэбэй будут проходить следующие зимние Олимпийские игры.

Согласно задумке разработчиков, с помощью встроенной системы управления пассажирский состав сможет курсировать между станциями без человеческого вмешательства. Он будет самостоятельно открывать и закрывать двери, делать остановки, и все это с полным соблюдением графика движения.

Ожидается, что внедрение таких составов в инфраструктуру страны повысит эффективность железнодорожных перевозок и сократит число задержек, передает газета China Daily.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года проект нового высокоскоростного поезда был представлен также в России. По оценкам РЖД, он сможет разгоняться до 400 км/ч и перевозить одновременно 682 пассажиров. Курсировать же состав будет по маршруту Москва-Казань.