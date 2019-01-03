2019-01-03T22:06:23+03:00
Общество

Прощание с Владимиром Дыховичным состоится 5 января

В субботу в здании "Электротеатра Станиславский" пройдет прощание с Владимиром Дыховичным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актер Владимир Дыховичный. Фото: facebook.com/olga.dihovichnayaАктер Владимир Дыховичный. Фото: facebook.com/olga.dihovichnaya
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Прощание с Владимиром Дыховичным состоится в ближайшую субботу, 5 января. Об этом вдова отца актера Ольга Дыховичная сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, сначала в храме Софии в Средних Садовниках пройдет отпевание молодого человека - начало службы запланировано на 11:00 по мск, а уже потом церемония переместится в здание "Электротеатра Станиславский", который расположен на Тверской улице.

Дата и место похорон пока не уточняются.

Напомним, что о смерти актера, известного по ролям в таких фильмах, как "Невидимки" и "Лето", стало известно в ночь на среду, 2 января. Владимир Дыховичный скончался в возрасте всего 30 лет.

Сайт kp.ru писал о том, что предполагаемой причиной гибели артиста стали проблемы с наркотиками. Такую версию высказал публицист Кирилл Шулика.

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