2019-01-03T22:13:57+03:00
Происшествия

В Киеве боксер одним ударом убил сотрудника президентской охраны

Прибывшие на место инцидента медики пытались помочь 26-летнему мужчине, но не смогли его спасти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраныУбитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраныФото: ТАСС
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Трагический инцидент произошел минувшим вечером 2 января в центре Киева. Во время потасовки во дворе одного из жилых домов по улице Саперное поле боксер одним убил 26-летнего мужчину. Уже после выяснилось, что погибший являлся сотрудником управления государственной охраны, которая обеспечивает безопасность первых лиц Украины.

По словам очевидцев, правоохранитель вступил в перепалку со своим оппонентом, когда тот выгуливал двух такс. В ходе ссоры собачник нанес мужчине резкий удар в челюсть, и тот потерял сознание. Прибывшие на место происшествия медики ничем не смогли помочь пострадавшему.

Между тем, виновником трагедии оказался профессиональный боксер в тяжелом весе Петр Очеретяный. Вскоре после инцидента он скрылся с места, однако позже явился в Печерское управление полиции вместе с адвокатом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", передает Вести Украина.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году похожая ситуация произошла на Урале. Там 16-летний школьник в ходе конфликта ударил мужчину кулаком лицо. Пострадавший упал на Землю, получил серьезную травму головы и скончался.

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