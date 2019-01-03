2019-01-03T23:25:44+03:00
Происшествия

В Ливии похитили сына члена Конституционной ассамблеи страны

Неизвестные посадили 10-летнего мальчика в машину и скрылись в неизвестном направлении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Неизвестные похитили сына члена Конституционной ассамблеи ЛивииНеизвестные похитили сына члена Конституционной ассамблеи ЛивииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Неизвестные злоумышленники похитили 10-летнего мальчика в ливийском городе Сабха. О происшествии сообщил отец ребенка - член Конституционной ассамблеи страны Умар Архума.

"Неизвестные люди похитили моего 10-летнего сына Абдуллаха Архуму", - рассказал мужчина.

По словам чиновника, инцидент произошел около здания музыкального института. Автомобиль Hyundai Avante с затемнёнными стеклами подъехал к дому, после чего неизвестные схватили ребенка и посадили его в машину.

Кто стоит за преступлением пока неизвестно. Злоумышленники не связывались с родителями мальчика, поэтому их требования и мотивы неизвестны. Согласно данным РИА Новости, сейчас местные правоохранители пытаются выйти на след похитителей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько недель назад в Ливии прогремел взрыв. Члены террористической организации ИГ (запрещена в России) атаковали здание министерства иностранных дел в Триполи. В результате погибли три человека, еще более 20 пострадали. Среди жертв - двое сотрудников ведомства.

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