2019-01-03T23:49:14+03:00
Политика

Жертвами авиаудара коалиции в Сирии стали не менее 11 человек

Все погибшие были членами одной семьи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жертвами авиаудара коалиции в сирийской провинции Дейр эз-Зор стали не менее 11 человекЖертвами авиаудара коалиции в сирийской провинции Дейр эз-Зор стали не менее 11 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жертвами очередного удара авиации возглавляемой Соединенными Штатами так называемой «антиигиловской» международной коалиции по населённому пункту Аш-Шаафа в сирийской провинции Дейр эз-Зор стали не менее 11 человек.

Об этом в четверг, 3 января, сообщило государственное информационное агентство Сирии SANA. Отмечается, что все погибшие были членами одной семьи.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 16 декабря самолеты коалиции атаковали деревню Альбу-Хатер в провинции Дейр-эз –Зор, тогда погибли 17 мирных жителей, в основном – женщины и дети. До этого коалиция разбомби ла мечеть и больницу в городе Хаджин, еще раньше под ее удар попали жилые дома… Только за последние месяцы жертвами авианалетов стали около 1,5 тысячи мирных граждан Сирийской Арабской Республики.

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