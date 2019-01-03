2019-01-04T00:21:34+03:00
Политика

СБУ расследует попытку захвата власти на Украине

По данным местных СМИ, попытка «захвата власти» в Незалежной была предпринята в мае 2018 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Служба безопасности Украины начала расследовать проведение так называемого «Первого национального украинского конгресса» в мае 2018 годаСлужба безопасности Украины начала расследовать проведение так называемого «Первого национального украинского конгресса» в мае 2018 годаФото: REUTERS
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Оказывается, в мае прошлого года в Незалежной была предпринята «попытка захвата власти», и сейчас Служба безопасности Украины (СБУ) начала ее расследование. По крайней мере, так утверждает издание «Украинские новости» со ссылкой на некие судебные материалы.

По его данным, в мае 2018 года заговорщики провели в Праге мероприятие под названием «Первый национальный украинский конгресс» (ПНУК), участники которого назвали Верховную Раду, Генпрокуратуру и МВД Украины незаконными и преступными, а сам ПНУК объявили «единственным легитимным законодательным органом Украины».

Кроме того, собравшиеся в столице Чехии предполагаемые путчисты приняли еще несколько решений. В частности, о создании органа судебной власти «Украинский народный трибунал» и собственных военизированных структур, в том числе «Украинской народной армии» и спецслужбы «Тайная екзекьюта», а также об избрании единым кандидатом в президенты Незалежной одного из активистов Евромайдана – Ивана Бубенчика.

Сам Бубенчик еще за месяц до этих событий, 3 апреля, был задержан украинской полицией по подозрению в убийстве двух бойцов «Беркута» во времена киевского Майдана зимой 2013 – 2014 годов.

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