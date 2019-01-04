Специалисты рассказали о самой простой и полезной диете на 2019 год

4 Янв. 2019 2019-01-04T02:32:30+03:00

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В только-только наступившем 2019 году специалисты советуют придерживаться так называемой средиземноморской диеты. Эксперты по правильному питанию проанализировали более четырех десятков различных популярных диет и пришли к выводу, что именно средиземноморская – самая простая и полезная, пишет издание US News and World Report.

К тому же, рацион жителей Средиземноморья, которые традиционно питаются, в основном, морепродуктами, рыбой, нежирным мясом птицы, овощами и фруктами, благотворно влияет на людей, страдающих диабетом или сердечнососудистыми заболеваниями. Диета также включает орехи, молочные продукты и оливковое масло.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что средиземноморская диета способна спасти от депрессии (у тех, кто ее придерживается, риск возникновения депрессивных состояний на треть ниже, чем у питающихся жареной картошкой с макаронами) и продлить молодость.

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Бросьте курить. Займитесь физической нагрузкой. Похудейте. Эту мантру повторяют кардиологии всех клиник и всех стран. Что поделать - азбучная истина. Но против нее на самом деле нет аргументов, потому что правильная диета и изменение образа жизни – это единственное, что поможет предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы и улучшить функционирование всех ее органов. Однако диета диете рознь (подробности).