Мексика призвала США расследовать применение слезоточивого газа против мигрантов

4 Янв. 2019 2019-01-04T03:18:07+03:00

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Мексиканские власти обратились к Соединённым Штатам с просьбой провести расследование применения слезоточивого газа против мигрантов, сообщает WDRB.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, инцидент произошел в первый день Нового года. Тогда около 150 человек из числа «новобранцев» так называемого «каравана мигрантов» попытались прорваться на территорию США через границу в районе мексиканского города Тихуана.

Американские пограничники распылили слезоточивый газ. Причем, как заявили в погранично-таможенной службе страны, они были вынуждены это сделать в целях самообороны: нелегалы бросали в них камни и вели себя агрессивно.

Аналогичные события в этом же районе произошли 25 ноября, когда отчаянную попытку пересечь границу предприняли около 500 беженцев. Тогда американцы тоже применили слезоточивый газ.

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