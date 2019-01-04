2019-01-04T05:09:31+03:00
Происшествия

Убийство охранника Порошенко сняли камеры видеонаблюдения

Профессиональный боксер расправился с 26-летним мужчиной одним ударом [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Конфликт произошел вечером 2 января во дворе жилогоКонфликт произошел вечером 2 января во дворе жилогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Интернете появилась запись камеры уличного видеонаблюдения, в объектив которой попало то самое место, где произошло убийство сотрудника Управления государственной охраны Украины. Видео с моментом смертельного удара в челюсть опубликовало сообщество «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, это произошло вечером 2 января во дворе одного из жилых домов по улице Саперное поле в центре Киева. Выйдя из машины у дома, 26-летний Хмелюк повздорил с мужчиной в спортивном костюме, который выгуливал двух такс.

Не найдя других аргументов в словесной перепалке, собачник нанес своему обидчику сокрушительный удар в челюсть и скрылся. Хмелюк потерял сознание и уже не очнулся. Прибывшие на место происшествия медики ничем не смогли ему помочь.

Позже нападавший явился в Печерское управление полиции вместе с адвокатом. Тогда и выяснилось, что убийца сотрудника президентской охраны – профессиональный боксер в тяжелом весе Петр Очеретяный. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Убийство охранника Порошенко попало на видео.В Киеве боксер одним ударом убил сотрудника президентской охраны

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