2019-01-04T06:04:55+03:00
Политика

Болсонару готов разместить в Бразилии военную базу США

Новый бразильский лидер не исключил, что он будет обсуждать этот вопрос с Вашингтоном
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый президент Бразилии Жаир БолсонаруНовый президент Бразилии Жаир БолсонаруФото: REUTERS
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Новый президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает, что в его стране может появиться американская военная база, и он готов обсуждать этот вопрос с властями США.

В интервью местному телеканалу SBT Болсонару сказал, что вопрос физического присутствия иностранной военной базы «можно назвать даже символическим». По его словам, «сегодня возможности американских, китайских, советских вооруженных сил достигают всех частей света», независимо от того, есть там их базы или нет. Поэтому, «возможно, придется обсудить этот вопрос в будущем».

«Мое сближение с США – это экономический вопрос, но он может быть и военным. Мы можем заключить соглашение в данной области», - заявил бразильский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства 1 января. Одним из первых его с этим поздравил Дональд Трамп, назвав инаугурационную речь новоиспеченного коллеги из Бразилии «великолепной» и заверив в неизменной поддержке со стороны Соединенных Штатов.

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Жаир Болсонару от Социал-либеральной партии имеет славу фашиста, расиста и женоненавистника (подробности).

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