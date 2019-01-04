2019-01-04T06:41:24+03:00
В мире

Авиакомпания Ryanair получила лицензию на полеты из Британии после Brexit

Однако эксплуатационное свидетельство не распространяется на отношения с Евросоюзом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ryanair — крупнейший авиаперевозчик ЕвропыRyanair — крупнейший авиаперевозчик ЕвропыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Крупнейший авиаперевозчик Европы – ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair – получила лицензию британского управления гражданской авиации на выполнение полетов из Великобритании после Brexit, сообщает агентство Associated Press.

Эксплуатационное свидетельство дает авиакомпании право как выполнять полеты внутри Соединенного Королевства, так и вылетать из британских аэропортов в другие страны, но оно не распространяется на отношения с Европейским союзом. Это значит, что самолеты Ryanair имеют право осуществлять международные полеты в любые государства, кроме тех, которые входят в Евросоюз.

Как ранее писал сайт kp.ru, голосование в британском парламенте по уже согласованному соглашению о дальнейших отношениях Лондона с Брюсселем должно было пройти еще 11 декабря, но его перенесли на третью неделю января 2019 года. Такое решение премьер Тереза Мэй приняла, потому что ее вариант соглашения не поддержала Палата общин.

Между тем, времени остается все меньше: Brexit запланирован на 29 марта, и к этому дню правительство страны должно согласовать процедуру выхода из ЕС с британскими законодателями и Европейским парламентом.

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