2019-01-04T07:56:57+03:00
Политика

Палата представителей США одобрила проект бюджета

Американскими парламентариями были приняты законопроекты о финансировании министерств США
Александр ДЖУМАЕВ
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Палата представителей США приняла в четверг, 3 января, законопроекты о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля, а также о бюджете других министерств страны до 30 сентября.Палата представителей США приняла в четверг, 3 января, законопроекты о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля, а также о бюджете других министерств страны до 30 сентября.Фото: REUTERS
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Палата представителей США приняла в четверг, 3 января, законопроекты о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля, а также о бюджете других министерств страны до 30 сентября.

Голосование проходило на фоне так называемого "закрытия правительства": некоторые ведомства США, в число которых вошли Госдеп, министерство юстиции, министерство транспорта и министерство внутренней безопасности, с конца декабря работали в сокращенном режиме, поскольку члены Конгресса (парламента) США не смогли принять бюджет страны.

Проект бюджета министерства внутренней безопасности поддержали 239 конгрессменов, против него высказались 192 парламентария. За второй документ, в свою очередь, проголосовал 241 человек, тогда как против него выступили 190 парламентариев. Данная ситуация отражает расстановку сил в нижней палате американского парламента, в котором в настоящий момент доминируют демократы.

СМИ отмечают, что главной причиной разногласий между политическими силами США стал вопрос о строительстве стены на американо-мексиканской границе. В принятом конгрессменами документе выделение средств на данный проект, который поддерживают президент США Дональд Трамп и его однопартийцы из Республиканской партии. Ранее в администрации президента США заявили, что будут рекомендовать Трампу наложить на законы вето.

Стоит отметить, что для окончательного вступления в силу данные законы должны быть приняты Сенатом (верхней палатой Конгресса), где большинством располагают республиканци. Лидер фракции партии в Сенате Митч Макконнелл уже заявил о том, что проекты бюджета министерств, одобренные Палатой представителей, будут заблокированы.

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