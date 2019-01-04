Полковник ВС США в отставке назвал решение о выводе войск США из Сирии хитрым шагом
Отставной полковник Сухопутных войск США Дуглас Макгрегор заявил, что вывод американского воинского контингента из Сирии является "хитрым шагом Вашингтона". По его словам, данное решение может рассорить Россию с ее союзниками в сирийском конфликте.
В интервью информационному агентству Fox News Макгрегор, ныне известный как публицист и консультант по вопросам безопасности, заявил, что после ухода американских военных с территории Сирии Москве придется сделать выбор между Турцией, Ираном и сирийскими повстанцами. Военный отметил, что для налаживания отношения с каждым из вышеперечисленных участников сирийского конфликта России пришлось потратить много времени и сил.
"России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев", - заявил Макгрегор, отметив, что никаких предпосылок для сотрудничества Москвы, Анкары и Тегерана "нет в принципе".
Ранее сегодня глава Госдепа США Майк Помпео сообщил о начале вывода войск США с территории Сирии. Таким образом, было начато претворение в жизнь решения, принятого президентом США Дональдом Трампом в конце декабря 2018 года.
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