Полковник ВС США в отставке назвал решение о выводе войск США из Сирии хитрым шагом

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:10:44+03:00

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Отставной полковник Сухопутных войск США Дуглас Макгрегор заявил, что вывод американского воинского контингента из Сирии является "хитрым шагом Вашингтона". По его словам, данное решение может рассорить Россию с ее союзниками в сирийском конфликте.

В интервью информационному агентству Fox News Макгрегор, ныне известный как публицист и консультант по вопросам безопасности, заявил, что после ухода американских военных с территории Сирии Москве придется сделать выбор между Турцией, Ираном и сирийскими повстанцами. Военный отметил, что для налаживания отношения с каждым из вышеперечисленных участников сирийского конфликта России пришлось потратить много времени и сил.

"России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев", - заявил Макгрегор, отметив, что никаких предпосылок для сотрудничества Москвы, Анкары и Тегерана "нет в принципе".

Ранее сегодня глава Госдепа США Майк Помпео сообщил о начале вывода войск США с территории Сирии. Таким образом, было начато претворение в жизнь решения, принятого президентом США Дональдом Трампом в конце декабря 2018 года.