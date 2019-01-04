2019-01-04T08:41:57+03:00
Общество

Работники японского музея хранили забытую ребенком игрушку в течение 30 лет

Сотрудники музея опубликовали фото игрушечного Дональда Дака, чтобы найти его хозяина
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Игрушку кто-то забыл в музее 30 лет назад Фото: twitter.com/chido1950Игрушку кто-то забыл в музее 30 лет назад Фото: twitter.com/chido1950
Изменить размер текста:

Сотрудники музея Чидо, расположенного в японском городе Цуруока, приняли решение найти хозяина плюшевого Дональда Дака, который был забыт кем-то из посетителей музея 30 лет назад.

Плюшевый герой мультфильмов Уолта Диснея был тщательно вымыт и одет в новый костюмчик Фото: twitter.com/chido1950

Плюшевый герой мультфильмов Уолта Диснея был тщательно вымыт и одет в новый костюмчик Фото: twitter.com/chido1950

Для этого они прибегнули к помощи социальных сетей: плюшевый герой мультфильмов Уолта Диснея был тщательно вымыт и одет в новый костюмчик, после чего сотрудники музея сфотографировали его и опубликовали пост в официальном аккаунте музея в Twitter. Запись стала популярной среди пользователей сети: она заработала почти 30 тысяч ретвитов и более 55 тысяч лайков.

Работники музея Чидо, в котором размещены экспонаты эпохи Мэйдзи и предметы быта самураев, отметили, что если хозяина плюшевой утки найти не удастся, она останется "на попечении" сотрудников музея, которые "заботятся" о ней поочередно. А чтобы плюшевый Дональд не скучал, ему даже подыскали подружку Дейзи.

Чтобы Дональд не скучал, ему подыскали Дейзи Фото: twitter.com/chido1950

Чтобы Дональд не скучал, ему подыскали Дейзи Фото: twitter.com/chido1950

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Майк Помпео заявил, что Вашингтон пытается найти области для возможного сотрудничества с Россией
Помпео уверен в том, что новая встреча лидеров США и КНДР состоится в ближайшее время
Великобритания для контроля за мигрантами отправит в пролив Па-де-Кале патрульный корабль
Полковник ВС США в отставке назвал решение о выводе американских войск из Сирии хитрым шагом
Палата представителей США одобрила проект бюджета
Арестованный в Москве американец оказался еще и подданным Великобритании
В Германии прогнозируют ухудшение отношений Берлина и Москвы
Польская православная церковь отказалась признавать созданную на Украине «новую» УПЦ
Авиакомпания Ryanair получила лицензию на полеты из Британии после Brexit
Болсонару готов разместить в Бразилии военную базу США
Депутат Рады – о закрытии украинских избирательных участков в России: «У нас правят дебилы»
Убийство охранника Порошенко сняли камеры видеонаблюдения
Финские авиадиспетчеры с 4 января будут проводить еженедельные забастовки
Помпео объявил о начале вывода войск США из Сирии
Мексика призвала США расследовать применение слезоточивого газа против мигрантов
При Трампе госдолг США вырос более чем на $2 триллиона
Специалисты рассказали о самой простой и полезной диете на 2019 год
Помпео: США продолжат «убеждать» Россию вернуться к соблюдению ДРСМД
Испанка получила пять лет тюрьмы за приставание к подруге под видом мужчины
"Манчестер Сити" победил 2:1 "Ливерпуль" в чемпионате Англии
Перестрелка в Миссури: убиты два человека
СБУ расследует попытку захвата власти на Украине
Жертвами авиаудара коалиции в Сирии стали не менее 11 человек
В Ливии похитили сына члена Конституционной ассамблеи страны
Спикером палаты представителей США стала демократ Нэнси Пелоси