Работники японского музея хранили забытую ребенком игрушку в течение 30 лет

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:41:57+03:00

Игрушку кто-то забыл в музее 30 лет назад Фото: twitter.com/chido1950

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Сотрудники музея Чидо, расположенного в японском городе Цуруока, приняли решение найти хозяина плюшевого Дональда Дака, который был забыт кем-то из посетителей музея 30 лет назад.

Плюшевый герой мультфильмов Уолта Диснея был тщательно вымыт и одет в новый костюмчик Фото: twitter.com/chido1950

Для этого они прибегнули к помощи социальных сетей: плюшевый герой мультфильмов Уолта Диснея был тщательно вымыт и одет в новый костюмчик, после чего сотрудники музея сфотографировали его и опубликовали пост в официальном аккаунте музея в Twitter. Запись стала популярной среди пользователей сети: она заработала почти 30 тысяч ретвитов и более 55 тысяч лайков.

Работники музея Чидо, в котором размещены экспонаты эпохи Мэйдзи и предметы быта самураев, отметили, что если хозяина плюшевой утки найти не удастся, она останется "на попечении" сотрудников музея, которые "заботятся" о ней поочередно. А чтобы плюшевый Дональд не скучал, ему даже подыскали подружку Дейзи.