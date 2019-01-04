2019-01-04T08:49:33+03:00
Политика

Помпео уверен в том, что новая встреча лидеров США и КНДР состоится в ближайшее время

Глава Госдепа США отметил, что Дональду Трампу и Ким Чен Ыну вряд ли хватит одной встречи для решения всех проблем, связанных с урегулированием ситуации на Корейском полуострове
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что в ближайшее время не исключена возможность второй встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что в ближайшее время не исключена возможность второй встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Фото: REUTERS
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Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что в ближайшее время не исключена возможность второй встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News, лидерам обеих стран "предстоит еще много работы". Также госсекретарь отметил, что в ходе второй встречи глав государств вряд ли получится решить все вопросы, касающиеся мирного процесса на Корейском полуострове, в том числе денуклеаризации обеих Корей.

"Я не хочу конкретно говорить о нашей стратегии переговоров, однако достаточно будет сказать, что мы задали условия, в рамках которых мы сможем достичь реального прогресса, когда президент Трамп и председатель Ким Чен Ын встретятся, и устранить [исходящую от Пхеньяна] угрозу для Соединенных Штатов и всего мира", - заявил Помпео.

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые встретился с американским президентом 12 июня 2018 года в ходе американо-корейского саммита. В ходе встречи было принято решение о начале денуклеаризации полуострова при условии предоставления Вашингтоном Пхеньяну гарантий безопасности. Тем не менее, в декабре прошлого года в КНДР заявили, что могут отказаться от принятого ранее решения из-за давления США.

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