Майк Помпео заявил, что Вашингтон пытается найти области для возможного сотрудничества с Россией

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:09:02+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон препринимает усилия для нахождения сфер, в которых США и Россия могли бы сотрудничать. Тем не менее, по словам Помпео, Москва пока не отвечает взаимностью на шаги США.

В ходе интервью телеканалу Fox News Помпео заявил, что антироссийские меры, принятые администрацией президента США Дональда Трампа, свзяаны с поведением России на международной арене, которое госсекретарь назвал "не самым хорошим". "Нынешняя администрация [США] настроена очень серьезно в том, что касается ответа [на такое поведение]", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом Помпео отметил, что Вашингтон пытается найти точки соприкосновения с Москвой по вопросам, в которых интересы двух стран пересекаются. По словам госсекретаря, это необходимо для совместной работы США и России над ключевыми вопросами мировой повестки дня.

В ходе интервью Помпео также заявил о своей обеспокоенности действиями России в Сирии, а также поддержкой, которую Москва оказывает Ирану. Также в ходе общения с журналистом телеканала Fox News госсекретарь затронул тему отношений США и КНДР, отметив, что в ближайшее время существует вероятность организации второй встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.