2019-01-04T09:30:19+03:00
Политика

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил об обеспокоенности военными контактами России и Венесуэлы

В своем интервью Болсонару также отметил, что в течение последних 25 лет вооруженные силы Бразилии "были брошены" по политическим причинам
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Бразилии Жаир БолсонаруПрезидент Бразилии Жаир БолсонаруФото: REUTERS
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что считает сотрудничество России и Венесуэлы в военной сфере поводом для беспокойства. По словам Болсонару, обеспокоенность связана с тем, что Бразилия "знает намерения правительства Николаса Мадуро", которое он назвал "диктаторским".

В ходе интервью телеканалу SBT Болсонару заявил, что вооруженные силы Бразилии "были брошены по политическим причинам", поскольку именно военные, по мнению президента Бразилии, являются "последним препятствием для социализма". "Если они сломают нам позвоночник, они установят здесь этот режим", - отметил Болсонару, подчеркнув что предыдущий президент Венесуэлы Уго Чавес поступил с венесуэльской армией именно так, коррумпировав и деморализовав его.

Стоит отметить, что Болсонару является кадровым военным. С 1977 по 1988 годы он служил в Сухопутных войсках страны в качестве офицера-артиллериста, дослужившись до капитана. Трое министров правительства Болсонару и вице-президент страны Амилтон Моуран также являются профессиональными военными.

Авиационная группировка ВКС России, в состав которой вошли два ракетоносца Ту-160 и два транспортных самолета, прибыла в Венесуэлу 10 декабря 2018 года. Спустя пять дней самолеты вернулись в Россию. В ходе визита российские военнослужащие провели ряд занятий с венесуэльскими коллегами, а также отработали некоторые элементы взаимодействия различных типов воздушных судов, включая дозаправку в воздухе.

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