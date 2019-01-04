2019-01-04T11:00:59+03:00
Общество

В Госдуме предложили проверить автомобили, оснащенные спецсигналами

Соответствующее письмо депутат Валерий Милонов направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву
Александр ДЖУМАЕВ
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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением провести проверку автомашин, оснащенных спецсигналамиДепутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением провести проверку автомашин, оснащенных спецсигналамиФото: Иван МАКЕЕВ
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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением провести проверку автомашин, оснащенных спецсигналами. По словам Милонова, провести ревизию необходимо, поскольку в последнее время на российских дорогах возросло количество автомобилей с "мигалками".

"Граждане выражают опасения, что ситуация с чрезмерным количеством "мигалок" на дорогах может повториться. Прошу Вас рассмотреть возможность организации крупномасштабной ревизии автомобильного парка машин, оснащенных проблесковыми и специальными сигналами", - приводит информационное агентство РИА Новости слова Милонова.

В своем письме парламентарий вспомнил ситуацию, сложившуюся на дорогах нашей страны в начале 2000-х годов, когда в России наблюдалось большое количество машин со спецсигналами.

"Машины с "мигалками" в большом количестве создавали пробки, демонстративно нарушали правила дорожного движения и, надо признаться, серьезно раздражали автолюбителей", - заявил Милонов. Парламентарий также подчеркнул роль Медведева в борьбе с чрезмерным использованием "мигалок" в России и отметил негативное влияние наличия большого количества машин со спецсигналами на дорожную обсстановку.

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