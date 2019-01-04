2019-01-04T11:15:16+03:00
Экономика

Курс доллара 4 января снизился до 68,6 рубля

Это на 4 копейки меньше, чем по итогам предыдущих торгов
Александр ДЖУМАЕВ
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По итогам открытия торгов на Москоской бирже курс доллара к рублю составил 68 рублей 60 копеекПо итогам открытия торгов на Москоской бирже курс доллара к рублю составил 68 рублей 60 копеекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По итогам открытия торгов на Москоской бирже курс доллара к рублю составил 68 рублей 60 копеек. Таким образом, курс американской валюты упал на 4 копейки по сравнению с результатами вчерашних торгов.

Курс евро, в свою очередь, составил 78,07 рубля, что на 18 копеек меньше, чем вчера. Индекс Московской биржи несколько увеличился и составил 2386,44 пункта.

Другой отечественный биржевой индекс РТС впервые с 19 декабря преодолел отметку в 1100 пунктов. В начале сегодняшних торгов он составлял 1101,25 пункта, тогда как при предыдущем открытии биржи данный показатель был равен 1086,8 пункта.

Ранее сайт kp.ru сообщал об итогах 2018 года для российской валюты. За прошедший год рубль подешевел к боллару на 17,5%, а к евро - на 6,8%; по итогам последних торгов 2018 года, доллар и евро стоили 69,82 и 79,99 рубля соответственно.

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