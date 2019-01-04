Курс доллара 4 января снизился до 68,6 рубля

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:15:16+03:00

По итогам открытия торгов на Москоской бирже курс доллара к рублю составил 68 рублей 60 копеек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это на 4 копейки меньше, чем по итогам предыдущих торгов

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По итогам открытия торгов на Москоской бирже курс доллара к рублю составил 68 рублей 60 копеек. Таким образом, курс американской валюты упал на 4 копейки по сравнению с результатами вчерашних торгов.

Курс евро, в свою очередь, составил 78,07 рубля, что на 18 копеек меньше, чем вчера. Индекс Московской биржи несколько увеличился и составил 2386,44 пункта.

Другой отечественный биржевой индекс РТС впервые с 19 декабря преодолел отметку в 1100 пунктов. В начале сегодняшних торгов он составлял 1101,25 пункта, тогда как при предыдущем открытии биржи данный показатель был равен 1086,8 пункта.

Ранее сайт kp.ru сообщал об итогах 2018 года для российской валюты. За прошедший год рубль подешевел к боллару на 17,5%, а к евро - на 6,8%; по итогам последних торгов 2018 года, доллар и евро стоили 69,82 и 79,99 рубля соответственно.